La Diocesi di Pistoia avverte, ancora tutto da decidere sulla "Visitazione" del Pontormo

Era arrivata ieri la notizia di un possibile spostamento a Prato della tavola della "Visitazione" del Pontormo, attualmente collocata nella chiesta di San Michele a Carmignano ma ado ggi la situazione non sempre più essere così definita.

Il trasferimento, presumibilmente al Museo di Palazzo Pretorio a Prato, pianificato per febbraio, si è reso necessario a causa degli interventi urgenti che devono essere eseguiti sul tetto della chiesa di San Michele a Carmignano dove, appunto, è custodita l'opera.

In una nota stampa la Diocesi di Pistoia, proprietaria dell'opera, ha fatto però sapere che per il momento niente è stato deciso. Si attende infatti il colloquio con la Sovraintendenza.

"In merito alle notizie odierne sulla tavola della Visitazione del Pontormo, collocata nella chiesa di San Michele a Carmignano, la Diocesi di Pistoia fa presente - si legge nella nota - come sia al momento sempre valido quanto condiviso nell’ incontro dello scorso 17 gennaio presso la Soprintendenza di Firenze. Pertanto la decisione sullo spostamento sarà presa, in accordo con la Soprintendenza, solo dopo aver valutato il migliore tra i progetti che perverranno alla Diocesi entro il prossimo 28 gennaio 2024".