Notte di controlli a Pisa, un arresto e un ripatrio

Nella notte sono stati tanti gli interventi di controllo portati aventi dalla polizia di Pisa nelle zone più trafficate della città.

In zona stazione, i poliziotti hanno individuato un ragazzo marocchino in possesso di 25 dosi di cocaina per un peso complessivo di quasi 22 grammi e di una dose di hashish, nonché 225 euro in banconote di piccolo taglio. Droga, soldi e cellulare utilizzato per i contatti con gli acquirenti sono stati sequestrati. L’uomo è stato poi accompagnato al carcere don Bosco, in attesa della convalida dell’arresto e del processo.

Un altro cittadino marocchino è stato sottoposto a controllo mentre percorreva in auto la via Aurelia dopo l’uscita di Pisa nord della A12, in direzione della Costanza. Anche l’uomo è stato trovato il possesso di droghe: circa 2 gr di cocaina, mezzo grammo di metanfetamina e 2 gr di hashish.

Avviate nei suoi confronti, trattandosi di soggetto clandestino sul territorio nazionale, le procedure di espulsione da parte dell’ufficio immigrazione della questura.