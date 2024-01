Palazzo Leggenda: in arrivo un calendario denso di attività

Un calendario di eventi e attività per bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Palazzo Leggenda, dopo questo primo fine settimana di apertura e laboratori, è pronto ad accogliere tutti coloro che hanno voglia di fare esperienze nel segno della lettura, dell'ascolto e della creatività, con una serie di iniziative per tutte le età, in programma da mercoledì 31 gennaio fino a sabato 10 febbraio 2024 (gradita la prenotazione).

Entrando nel dettaglio, mercoledì 31 gennaio alle 17 c'è "Una torre di storie. Un allegro inizio", un pomeriggio di storie per entrare appieno nello spirito del Carnevale e riempire di risate Palazzo Leggenda, con storie di personaggi burloni e finali scoppiettanti, nella Torre dei Righi (Fascia di età dai 4 agli 8 anni). Il giorno seguente, alle 17 e alle 18, spazio a "Dal libro al fare… Maschere d’artista", un laboratorio creativo ispirato dai libri di Palazzo Leggenda (Fascia di età dai 6 ai 10 anni). Venerdì 2 febbraio alle 17 arriva "E tu chi sei?", con letture animate e giochi di immaginazione (Fascia di età dai 3 ai 6 anni), mentre sabato 3 febbraio appuntamento doppio: alle 10 e alle 11 arrivano i "Baby M-Assaggi di lettura. Coriandoli o pallini birichini?", un divertente momento interattivo dove i veri protagonisti delle storie sono i bambini e le bambine alle prese con linee, cerchi, ghirigori e tanta fantasia (Fascia di età dai 18 ai 36 mesi), mentre alle 16.30 e alle 17.30 c'è "Una torre di storie. Un pomeriggio regale..." (Fascia di età dai 4 agli 8 anni).

La settimana successiva gli appuntamenti riprendono mercoledì 7 febbraio alle 17 con "Una torre di storie. Viaggi avventurosi", un'occasione per esplorare terre lontane e vivere mille avventure grazie ai libri di Palazzo Leggenda (Fascia di età dai 4 agli 8 anni). Giovedì 8 febbraio alle 17 è tempo di "Spade luminose", all'insegna del Carnevale e non solo (Fascia di età dai 7 agli 11 anni). "Magiche trasformazioni" è invece in programma venerdì 9 febbraio alle 17, con i partecipanti chiamati a costruire tante scenografie intercambiabili per arrivare a rappresentare un racconto mutevole e in divenire (Fascia di età dai 3 ai 6 anni). Infine, sabato 10 febbraio sono previsti appuntamenti tanto al mattino quanto nel pomeriggio: alle 9.30 e alle 11, spazio a "Library for fun", prima tappa di un ciclo di appuntamenti dedicati alla conoscenza della lingua e della cultura inglese (Fascia di età dai 7 ai 10 anni) e alle 16.30 e alle 17.30 a "Una Torre di storie. Ma che Stelle… filanti", divertente incontro di letture per guardare il mondo sempre con occhi diversi e sguardi nuovi (Fascia di età dai 4 agli 8 anni).

INFO E PRENOTAZIONI

È possibile contattare lo 0571 757873 oppure inviare una mail a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. Si ricorda che dal 30 gennaio 2024 l'ingresso a Palazzo Leggenda è temporanemante da piazza del Popolo anziché da via Paladini. Palazzo Leggenda è aperto al pubblico il martedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 14 alle 19, il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, il venerdì dalle 14 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 e l'ultima domenica di ogni mese dalle 9 alle 13. Palazzo Leggenda è aperto per tutti gli interessati anche domani, domenica 28 gennaio 2024, con orario 9 - 13 e 16 - 19.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli