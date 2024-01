Parcheggio via Sbrilli, FI Fucecchio: "Facciamo chiarezza"

E’ particolarmente fastidioso leggere che l’opposizione divulga notizie false, soprattutto quando a dirlo è il primo cittadino, che dovrebbe per il ruolo che riveste, avere l’onestà politica ed intellettuale di rappresentare tutti i cittadini.

Ma evidentemente, il clima da campagna elettorale, infastidisce chi sa di attuare provvedimenti zoppi che non incontrano il favore della cittadinanza.

Entrando nel merito visto che non è la prima volta che la maggioranza in consiglio si trova ad approvare provvedimenti di cui dimostra palesemente di non conoscere i contenuti; proviamo a fare chiarezza su alcuni aspetti:

- l’opera fino ad oggi progettata prevede un capitolato opere di 4 milioni di euro, dai quali sono esclusi la realizzazione degli ascensori di cui non sappiamo quindi il costo ( la stima dei costi è riferita al 2021);

- la regione rimborsa la quota capitale di 4 milioni, ma non gli interessi che ammontano a 591.057,20 euro (lo dice il piano di ammortamento del mutuo, non l’opposizione); pertanto già solo con queste due considerazioni vediamo che al comune costa quasi 600 mila euro, e l’opera è incompiuta e non sappiamo costi di completamento e capitoli di entrata delle risorse necessarie.

Nell’immediato pertanto in mancanza degli ascensori, non si garantisce un accesso facilitato al centro, dei 90 posti circa, quelli disponibili per i residenti sono circa 45 di questi 9 a canone mensile, i restanti 45 posti sono per non residenti, (assurdo quando a 50 mq c’è piazza Toscanini sempre vuota) e questo è scritto nella relazione allegata agli atti.

I costi di gestione di un impianto del genere non sono stati definiti; per cui viste anche le esperienze passate, e ci riferiamo al parcheggio di Piazza Giovanni Paolo II, dove in dieci anni dalla loro inaugurazione, gli ascensori hanno sempre funzionato a fasi alterne, le fontane mai utilizzate se non come ricettacolo di rifiuti, e le scale mobili hanno funzionato sette giorni in dieci anni, tutto ci porta a pensare ed è palesemente evidente che questa amministrazione non è capace di programmare e gestire un’opera del genere, che noi avremmo fatto quantomeno fatto passare da un processo partecipativo (vero come stabilito per norma) e valutato attentamente anche secondo le reali esigenze dei cittadini.

L’affermazione “al comune non costa niente” è falsa, per quanto sopra detto e in senso generale, i soldi sono pubblici e quindi dei cittadini, che avrebbero il sacrosanto diritto di esprimere il loro parere su un’opera che rischia di avere ripercussioni tragicamente dannose per il centro storico.

Forza Italia Centrodestra Fucecchio