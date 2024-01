Picchiano un 27enne nel tentativo di derubarlo. In manette 3 pluripregiudicati

Tre uomini sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri di Prato dopo aver malmenato un 27 enne con calci e pugni e puntandogli un coltello alla gola nel tentativo di derubarlo.

La vicenda è accaduta in via del Campaccio. I tre arrestati, tutti pregiudicati di origine tunisina con età comprese tra i 18 e i 29 anni e irregolare sul territorio nazionale, sono stati sorpresi dai carabinieri proprio durante il pestaggio.

L’immediato intervento dei militari, grazie anche l’ausilio dei carabinieri di Montemurlo e Poggio a Caiano e della guardia di finanza di Prato, ha permesso di bloccare i tre rapinatori e di scongiurare ulteriori danni alla vittima. Quest'ultima è stata sottoposta alle cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Prato.

Al termine delle perquisizioni i carabinieri hanno rilevato due coltelli: uno utilizzato per la rapina e l'latro nascosto nel giubbotto con lama di circa 23 cm, entrambi sottoposti poi a sequestro.

I tre arrestati sono stati poi condotti presso la casa circondariale di Prato. Sono in atto approfondimenti volti a stabile se i tre arrestati possano risultare coinvolti in analoghi fatti delittuosi consumati nei mesi scorsi in Prato e provincia.