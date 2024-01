Raddoppio ferroviario, Mantellassi: "Troveremo le risorse per mettere le frazioni in sicurezza"

Alessio Mantellassi, candidato a sindaco di Empoli, si sta occupando della questione che riguarda famiglie empolesi residenti nelle frazioni di Sant’Andrea e Fontanella, preoccupati delle ripercussioni del progetto per il raddoppio ferroviario che interessa la tratta Empoli-Granaiolo.

Lo scorso 27 ottobre la ditta che si è aggiudicata l’appalto dell’opera ha presentato il progetto esecutivo a Trenitalia: «Il progetto del raddoppio non è di competenza comunale ma di RFI. Il nostro auspicio è però che Rfi prenda in considerazione tutte le richieste dei cittadini e le osservazioni dell’amministrazione. Condivido la preoccupazione sul rischio idrogeologico e ritengo che tutti i progetti debbano essere valutati insieme. La prossima amministrazione si dovrà attivare per trovare le risorse necessarie affinché sia fatto un massiccio investimento di messa in sicurezza idraulica nelle frazioni di Sant’Andrea e Fontanella. Nel mio programma scriverò in modo chiaro che cercheremo le risorse necessarie per la realizzazione di questo intervento».

Mantellassi aggiunge che l’attuale amministrazione in un recente confronto con il comitato delle famiglie interessate dal raddoppio ha già prospettato una serie di importanti interventi sul tema della sicurezza idrogeologica. Dopo l’ultimo incontro con il comitato dello scorso dicembre il Comune ha annunciato che affiderà l’incarico di progettazione per fare questi interventi. Lo studio sarà poi sottoposto alla Regione Toscana per chiedere un finanziamento.

«Una progettazione importante che viene incontro alle richieste delle famiglie, per questo avere questo progetto sarà fondamentale. Il mio impegno sarà massimo nel reperire questi finanziamenti. Ho già fatto presente al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani l’importanza di questa opera di messa in sicurezza.

Per quanto mi riguarda sarò con Passo dopo passo, la campagna di ascolto della città, martedì 13 febbraio a Fontanella, il 17 a Sant’Andrea e domenica 18 a Molinovo. Sono pronto a confrontarmi anche su questo tema che so essere molto importante per quelle frazioni».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa