Tenta di rubare un'auto con due persone a bordo, arrestato

Tentata rapina, a Campi Bisenzio è stato arrestato un 36enne. Al supermercato di via B. Buozzi l'uomo ha aperto lo sportello di un’autovettura in sosta con a bordo una donna e il figlio diversamente abile. Ha approfittato dell’assenza del conducente e ha sfilato le chiavi del veicolo dal quadro di accensione intimando i passeggeri di scendere dal mezzo. La donna, che occupava il posto passeggero, si è opposta strappandogli di mano le chiavi e chiudendo la vettura dall’interno. Quindi il 36enne ha colpito con calci e pugni il veicolo minacciando la donna di morte se non avesse consegnato le chiavi. Il figlio, colto da malore, è stato soccorso da personale sanitario giunto sul posto. Arrestato, il 36enne andrà a Sollicciano.