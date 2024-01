Un arresto per spaccio nella notte a Campo di Marte

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio il 32enne marocchino intercettato ieri sera nella zona della stazione di Firenze Campo di Marte dai carabinieri impegnati nel controllo ordinario dello scalo.

L’uomo era stato notato dai militari aggirarsi in modo sospetto in via Madonna della Quercia. Una volta controllato è stato infatti trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, per un totale di circa 12 grammi, e di 365 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

Il 32enne è stato poi condotto presso le locali camere di sicurezza in attesa della direttissima, prevista per questa mattina. I soldi e sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro.