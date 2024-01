Verso le 4 della scorsa notte a Firenze, un uomo di 44 anni è stato aggredito da uno sconosciuto, in via Bartolomeo Scala, in zona Gavinana. Il ferito è stato portato in codice giallo dal 118 all'ospedale di Ponte a Niccheri. Il 44enne ha riferito ai carabinieri di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che senza motivo ha iniziato ad insultarlo e colpirlo con pugni.