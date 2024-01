Basket Castelfiorentino, seconda vittoria consecutiva in casa per l’Abc Solettificio Manetti

Stavolta serve un overtime ma l’epilogo è essattamente lo stesso di dieci giorni fa contro Arezzo. L’Abc Solettificio Manetti porta a casa la seconda vittoria casalinga consecutiva piegando il Basketball Club Lucca per 90-84. Si ferma dunque al PalaBetti la corsa di una delle formazioni più in forma del momento, giunta a Castelfiorentino sulla scia di quattro successi consecutivi. Privi di Alessandro Nepi, i ragazzi di coach Walter Angiolini scovano in Illia Zaiets e Leonardo Nannipieri gli uomini in più di questa sfida, oltre alle ormai note e solite certezze, prime tra tutte Andrea Belli e Giovanni Corbinelli. Cinque gli uomini in doppia cifra di una gara tutta in salita nella prima parte, con gli ospiti padroni del campo fino a metà gara.

Poi, al rientro dagli spogliatoi, ecco un’altra Abc. Un’Abc che prende fiducia, alza l’intensità e ribalta completamente l’inerzia fino a mettere la testa avanti. Ne scaturisce un emozionante botta e risposta che al quarantesimo, sull’80 pari, rimanda il verdetto al supplementare. Cinque minuti di extratime in cui i gialloblu spazzano via tutte le incertezze e salgono letteralmente in cattedra, andandosi a prendere una vittoria che vale tanto. Per continuare a crederci.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Corbinelli, Pucci, Nannipieri, Cantini

Lucca: Burgalassi, Lippi, Del Debbio, Trentin, Pierini

Parte fortissimo Lucca con un 3/4 dall’arco che vale il 2-9 dopo i primi due giri di lancette. Di Burgalassi il 2-13 su cui coach Angiolini ferma il gioco, prima che la penetrazione di Belli provi a rompere gli indugi castellani. Per Pierini, però, è tutto troppo facile in mezzo all’area, così la risposta ospite è immediata lasciando invariata la forbice. L’Abc prova ad alzare l’intensità in difesa e nel frattempo le triple di Scali e Belli dimezzano il distacco (12-18 al 6′). Il buon momento gialloblu, però, ha vita breve: a bloccare il recupero castellano ci pensa Del Debbio che si accende dall’arco infilando un doppio affondo che scrive +9 sul tabellone (17-26). Un’azione da tre punti di Nannipieri e la prontezza di Scali da sotto tengono l’Abc in scia ma l’ultimo sussulto è di Trentin che chiude il parziale sul 19-30.

Un’azione corale gialloblu innescata da Lazzeri e chiusa dalla tripla di Belli apre la seconda frazione. L’Abc prova ad avvicinarsi ma sul -5 l’uomo della provvidenza del Bcl è Simonetti che riporta i suoi sul 25-34. Quando Lucca rischia di scappare, Corbinelli si iscrive a referto dall’arco per il nuovo 28-34, che diventa 32-37 a firma Pucci a metà frazione. Troppe disattenzioni in difesa e a rimbalzo, però, permettono a Lucca di tenere sempre saldo il controllo, rispedendo ogni volta al mittente i tentativi castellani di impattare finchè Pierini, nell’ultimo possesso, manda le squadre al riposo lungo sul 40-50.

Coach Angiolini scuote i suoi negli spogliatoi e dall’intervallo rientra un’altra Abc. L’arresto e tiro di Pucci e la penetrazione di Belli aprono le danze per poi lasciare spazio al monologo di Zaiets che si carica sulle spalle l’attacco castellano infilando otto punti consecutivi che siglano il sorpasso dalla lunetta: 52-51 al 23′. Ed è ancora lui, divenuto un vero e proprio enigma per la difesa ospite, che in penetrazione suggella un parziale di 14-1 per il 54-51. A metà frazione, sulla nuova parità a quota 56, la palla passa a Belli e Corbinelli che permettono ai gialloblu di restare in controllo sul 64-61, preludio al 68-66 alla terza sirena.

Ad inaugurare la quarta frazione ci pensa ancora Corbinelli, che scova magistralmente Scali per il 70-66, ma Lippi e Burgalassi non ci stanno e guidano il mini break biancorosso che vale il nuovo sorpasso ospite. Si procede con le squadre che si alternano al comando senza che nessuna riesca ad allungare, tanto che al 35′ il tabellone segna ancora perfetta parità (75-75). Nei concitati minuti finali, spinta da un Nannipieri onnipresente che semina il panico sia in attacco che in difesa, è l’Abc che prova a mettere le mani sulla sfida toccando il nuovo +2 quando parte l’ultimo giro di lancette (80-78). Simonetti da sotto, però, impatta a quota 80 e l’ultima rimessa gialloblu si conlcude con un niente di fatto. Overtime.

E proprio nei cinque minuti supplementari emerge tutta la determinazione di questa Abc che, ormai in fiducia, decide di chiudere ben presto i giochi. Pucci apre il parziale dalla media distanza, Belli risponde da tre punti, Corbinelli serve un assist coast to coast per Nannipieri: 87-80 al 43′. La precisione di Tempestini dalla lunetta è uno degli ultimi sussulti del Bcl. Poi c’è spazio soltanto per un gruppo che, tra gli appalusi del PalaBetti, va a prendersi due punti che racchiudono tutto l’orgoglio di questa Abc.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BASKETBALL CLUB LUCCA 90-84 dts

Abc Solettificio Manetti: Rosi ne, Lazzeri, Corbinelli 15, Pucci 8, Merlini ne, Viviani ne, Zaiets 15, Scali 10, Cantini 2, Nannipieri 18, Delli Carri ne, Belli 22. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 20/41 (49%) da due, 13/29 (45%) da tre,11/23 (48%) ai liberi, 43 rimbalzi (35 dif, 8 off), 21 assist.

Basketball Club Lucca: Landucci ne, Burgalassi 13, Lenci ne, Lippi 6, Barsanti 7, Simonetti 15, Tempestini 4, Del Debbio 21, Brugioni ne, Pierini 9, Trentin 9. All. Olivieri. Ass. Giuntoli, Pizzolante.

Totali: 14/37 (38%) da due, 12/39 (31%) da tre, 20/28 (71%) ai liberi, 51 rimbalzi (31 dif, 20 off), 19 assist.

Parziali: 19-30, 40-50 (21-20), 68-66 (28-16), 80-80 (12-14), 90-84 (10-4)

Arbitri: Cirinei di Pisa, Montano di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa