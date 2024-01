Basket femminile Castelfiorentino, Scotti regina della Toscana

E’ arrivata, nel giorno più difficile, contro la squadra più forte: l’Use Rosa Scotti batte Galli San Giovanni Valdarno 73-66 e, per una sera, si mette in testa la corona di regina del Granducato di Toscana. E’ una vittoria tanto attesa che può segnare un punto di svolta per il campionato delle ragazze di Alessio Cioni, il coronamento di un percorso di crescita costante che l’ha portata ad essere una squadra completamente diversa rispetto a quella che, lo scorso 22 ottobre, prese un’imbarcata di 25 punti nel derby di andata. Ma diversa anche da quella che, negli ultimi tempi, l’ha sfiorata sia a Broni che a Costa Masnaga, perché stavolta è brava a fare tesoro degli errori commessi ed a gestire al meglio le fasi decisive della partita. Ora il passo in avanti c’è da confermarlo già domenica in casa con Giussano perché il bello deve ancora venire e c’è da essere brave a dimostrare non solo che, lassù, questa squadra non c’è per caso ma che può pure giocarsela con chi guida la truppa ed è stato costruito per vincere. Nell’attesa, piedi sul tavolo e sciabolata sul tappo della bottiglia, perchè battere una corazzata come Galli reduce da quattordici vittorie a fila è roba da scolare un magnum.

Galli morde subito in difesa ed a mettere la Scotti in clima partita ci pensa la più bella Miscenko di questo campionato. La pivot lettone fa da punto di riferimento offensivo mentre sulla linea di tre punti ci pensano Stoichkova e Merisio a muovere la retina: 12-6. Ruffini e Manetti per il più 10 (16-6) e qui ecco che Galli, con una tranquillità invidiabile, piazza uno 0-11 a cui replicano nel finale Castellani e Stoichkova con due liberi a un decimo dalla prima sirena: 21-20. Ruffini, Miscenko e Stoichkova fanno riprendere fiato all’Use Rosa (6-0 e 27-20) con Galli che segna solo dalla lunetta. E’ una fase nella quale la partita vivacchia fino al riposo a cui si va sul 40-35. Un bel contropiede di Castellani e due liberi di Ruffini sono il segnale che alla Scotti l’intervallo ha fatto bene ed ancora Castellani, stavolta dall’arco, mette il più 11: 47-36. Preoccupa la situazione falli delle lunghe (Patanè e Manetti a quattro) ma la Scotti tampona con minuti importanti di Avonto e sgassa ancora con Villaruel e Merisio per il più 13: 51-38. Al 30’ siamo 53-48 e ci si prepara a soffrire. A lanciare la volata è l’ottima Ruffini con la tripla del 61-52 e, a metà parziale, Galli prende un’altra mazzata col quinto fallo di Reggiani. Nasraoui trova la bomba del 61-58 a cui replica subito Stoichkova: 63-58. Qui ecco irrompere sulla scena Miscenko che segna un canestro più fallo antisportivo e, dopo un’altra tripla sempre di Nasraoui, torna in lunetta a 100 secondi dalla sirena per il 67-61. I liberi di De Cassan sono l’ultimo tentativo delle valdarnesi di rientrare ma, nel fallo sistematico, Castellani e Stoichkova sono glaciali dalla lunetta e chiudono il match. Calici in alto.

USE ROSA SCOTTI

Castellani 12, Patanè, Stoichkova 20, Merisio 5, Miscenko 18, Fiaschi ne, Ruffini 10, Avonto, Villaruel 4, Manetti 4, Antonini ne, Casini ne. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO

Nasraoui 18, Rossini 22, Reggiani 7, Mioni 6, De Cassan 2, Streri, Azzola ne, Bevilacqua ne, Lazzaro 6, Petrova 2, Bocola 3, Amatori ne. All. Garcia (ass. Franchini/Capponi)

Arbitri: Vastarella di Milano e Marenna di Gorla Minore

Parziali: 21-20, 40-35 (19-15), 53-48 (13-13), 73-66 (20-18)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2402041/bs.html

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa