Riaperto a Lucca l'incrocio di San Concordio

Conclusi i lavori per il consolidamento della volta sotterranea del canale Benassai, nel tratto che attraversa viale Guidiccioni a San Concordio: alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e del presidente della commissione lavori pubblici Marco Santi Guerrieri è stato riaperto oggi alle 12 l'incrocio con il suo impianto semaforico a pochi passi dalla chiesa. Si tratta di uno snodo importante per il traffico di tutta la parte sud della città e per le attività economiche dove è stato necessario nei mesi scorsi realizzare un bypass temporaneo nel piazzale della parrocchia.

“Siamo soddisfatti di aver riaperto l'incrocio nei tempi più brevi possibili – dichiara il sindaco Pardini – è stato un intervento molto complesso ma abbiamo fatto di tutto per limitare i disagi al quartiere e per questo voglio ringraziare, oltre ai nostri uffici, le aziende coinvolte Tiziano Pandolfo srl, Giannini Modesto e Prg per l'impegno dimostrato anche in queste ultime giornate”.

“I lavori sono stati più difficili del previsto per lo spostamento dei sottoservizi, ossia le condutture di acqua, gas e elettricità inserite nei decenni intorno a condotto sotterraneo – ha dichiarato l'assessore Buchignani – solo dopo il completo spostamento di queste tubature è stato possibile mettere mano al restauro della struttura”.

“Secondo le prescrizioni della Soprintendenza è stata infatti conservata la copertura a volta originaria del condotto coperto – ha aggiunto il presidente della commissione lavori pubblici Santi Guerrieri - Dopo il consolidamento con micropali è stata così realizzata la nuova copertura che sostiene il peso della strada”.

L'opera ha avuto un costo totale di 450mila euro interamente a carico del Comune di Lucca.