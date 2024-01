Senzatetto 42enne trovata morta alle Cascine

Una donna italiana di 42 anni, senza fissa dimora, è stata trovata morta stamani in un giaciglio di fortuna, ricavato con cartoni, in viale degli Olmi, nel Parco delle Cascine di Firenze. Il 118 è intervenuto poco dopo le 9 per soccorrere la donna, su segnalazione di passanti. Al momento i sanitari attribuiscono il decesso a un attacco cardiaco e non sarebbero state riscontrate segni di violenza esterna, tuttavia l'autorità giudiziaria approfondirà gli accertamenti.

La 41enne era nota al personale di polizia come una delle persone con problemi di tossicodipendenza che gravitano alle Cascine, parco dove notoriamente stazionano gruppi di spacciatori.