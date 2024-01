Wine&Siena, il pubblico sfiora le duemila presenze

Un urlo di gioia ha attraversato alle 13.36 di domenica il Santa Maria della Scala appena Jannik Sinner ha vinto la finale maschile degli Australian Open contro il russo Daniil Medvedev. Tutto lo staff del Merano Wine Festival, con in testa Helmut Kocher, The WineHunter, ha esultato per un trionfo che fa entrare il tennista altoatesino nella leggenda.

Una gioia che va ad aggiungersi all’ottimo risultato della manifestazione dedicata ai vini di qualità, alle migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award, ospitata nello spettacolare complesso senese dell’ex ospedale.

“In due giorni abbiamo registrato più di 1800 ingressi, tra visitatori, ospiti, espositori e stampa accreditata - dichiara il Patron dell’evento - La giornata di domenica è sempre più tranquilla rispetto all’apertura di sabato, ma in ogni caso la partecipazione rimane accesa”.

Oltre che per l’eccezionale vittoria dello sportivo bolzanino di San Candido, Helmut Kocher esulta anche per i successi delle diverse proposte della tre giorni dedicata al vino. “La partecipazione alle nostre masterclass è stata totale così come agli altri eventi. Ma quella di oggi è stata in particolare una giornata all’insegna dell’Anfora, che rappresenta il focus dell’intera manifestazione di Wine&Siena”.

Nel pomeriggio la manifestazione, voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini, ha ricevuto la visita del Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha raccolto l’invito del presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena Massimo Guasconi, e ha visitato l’evento.

“Wine&Siena rappresenta l’espressione di una Siena terra del vino, di una città in cui nel Palazzo Civico è rappresentato il Buon Governo nel rapporto tra città e contado - ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - Siena è sempre stata capace di vitalizzare un territorio che esprime eccellenza dei vino, siamo in una terra baricentrica tra Chianti, Chianti Classico, già tutelato nel 1716, il Brunello di Montalcino, il Nobile di Montepulciano. E in questo caso il Santa Maria della Scala di apre a tutti i vini che in Italia riscontrano maggiore qualità e successo. Wine&Siena è dunque una vetrina che sposa enogastronomia a arte, cultura, bellezza. Siena è una delle realtà che rappresenta il vino nel mondo”.

Affluenza confermata quindi anche per il secondo giorno di Wine&Siena, oggi 28 gennaio, tra le 500 etichette in degustazione, gli oltre 60 prodotti alimentari e i tanti momenti di approfondimento, mentre sono già più di 500 gli operatori accreditati per domani 29 gennaio, nella giornata a loro dedicata.

La giornata di lunedì verterà soprattutto intorno a due eventi: per The WineHunter Talks, Sala San Ansano, Santa Maria della Scala, alle 11.30, si terrà la premiazione del ristorante vincitore della V edizione di “Tra Borghi e Cantine. Dove la tradizione incontra il gusto” con Confcommercio Siena; alle 15.30, nella Sala San Ansano, la conferenza stampa di chiusura della nona edizione di Wine&Siena 2024, alla presenza di Helmut Kocher e Stefano Bernardini, con la partecipazione del sindaco di Siena Nicoletta Fabio.

Nell’occasione saranno presentate le bottiglie donate a QuaVio, l’associazione di assistenza ai malati oncologici, che le utilizzerà come premio in tombole solidali, lotterie di raccolta fondi e altri eventi, per coprire le spese del supporto psicologico ai pazienti. Nella mattinata tornano l’apertura straordinaria e le visite guidate del Museo delle Biccherne Archivio di Stato di Siena, aperto per visite libere dalle 10 alle 13 (con ingresso alle 10 e alle 11.30), visite guidate alle 12 (prenotazione as-si.comunicazione@cultura.gov.it).

L’intera manifestazione è resa possibile dalle preziose collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo Siena, Comune di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena. L’evento ha anche il patrocinio della Regione Toscana.

Il Programma

Lunedì 29 gennaio dalle 11 alle 18 al Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, si aprono di nuovo le degustazioni di prodotti enogastronomici nella giornata dedicata agli operatori del turismo, della somministrazione, del settore ricettivo e della stampa. Torna l’apertura straordinaria e le visite guidate del Museo delle Biccherne Archivio di Stato di Siena, aperto per visite libere dalle 10 alle 13 con ingresso alle 10 ed alle 11:30, visite guidate alle 12 con prenotazione as-si.comunicazione@cultura.gov.it. L'ingresso è consentito ad un massimo 20 persone per ciascun ingresso e visita con priorità ai possessori di braccialetto Wine&Siena. Per The WineHunter Talks, Sala San Ansano, Santa Maria della Scala alle 11.30, si terrà la premiazione del ristorante vincitore della V edizione di “Tra Borghi e Cantine. Dove la tradizione incontra il gusto” con Confcommercio Siena; alle 15.30, nella Sala San Ansano, la conferenza stampa di chiusura della nona edizione di Wine&Siena 2024. Nell’occasione saranno presentate le bottiglie donate a QuaVio. L’associazione di assistenza ai malati oncologici ha infatti chiesto ai produttori di donare una loro bottiglia da utilizzare come premio in tombole solidali, lotterie di raccolta fondi e altri eventi, per coprire le spese per lo psicologo di supporto ai pazienti.

Tutti i dettagli della manifestazione

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner Firenze Spettacolo, Toscana Tascabile, Simona Geri The WineSetter, Andrea Radic, Cantina Social, Valentino Pusnava WineMob, I Grandi Vini, Glance Collection, Wineloversitaly Olga Schiaffino. E’ partner di comunicazione per le riprese video e foto Point of View Alto Adige. Sono partner tecnici Accessoridavino.com, Arco Spedizioni, I Bibanesi. Si ringraziano il Comune di Siena, la Fondazione Santa Maria della Scala, Banca Monte dei Paschi di Siena, l’Università degli Studi di Siena, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Istituto Superiore Ricasoli, Federalberghi Siena e provincia.

Fonte: Ufficio Stampa