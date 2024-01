Bellavista e Staggia, nuovi giochi nei giardini pubblici

Prosegue il rinnovo dei giochi nei giardini pubblici del territorio. Nelle prossime settimane si concretizzerà un investimento di circa 45.000 euro che interesserà i giardini di Bellavista, di via Ticci a Staggia e di via Ancora.



“E’ un percorso che va avanti – dice il sindaco David Bussagli – e che nel tempo ha coinvolto decine di giardini del territorio, sia pubblici che scolastici dove siamo intervenuti per sostituire e implementare i giochi per bambine e bambine. Un graduale rinnovamento che viene effettuato in base alle risorse e seguendo chiaramente un ordine di priorità legato alla sicurezza e alla fruibilità dei giochi”.



Sul complesso dei giochi presenti nei parchi e nei giardini delle scuole viene fatto un monitoraggio costante da cui scaturiscono eventuali piccole riparazioni e la manutenzione ordinaria, ma anche interventi mirati.



Nei giardini pubblici di Bellavista sarà installato un nuovo gioco in sostituzione di quello presente. Si tratta di un gioco a “torre modulare inclusivo” che è costituito da moduli diversi che consentiranno di sviluppare diversi tipi di stimolazione sensoriale e creare opportunità di gioco indipendente. Vi sarà lo scivolo tunnel da pendio, il sistema di reti e corde per arrampicata di accesso alla torre, pannelli ludici (manipolativi e sensoriali) alla base della struttura che consentiranno di guidare i bambini verso argomenti di apprendimento specifici attraverso il gioco e che sono particolarmente adatti ai bambini con differenti abilità.



In via Ticci a Staggia sarà messo un gioco torre con scivolo in sostituzione di quello presente e sarà realizzata la pavimentazione antitrauma. Un bilico da quattro posti sarà installato presso i giardini in via Ancona.



Queste nuove installazioni seguono un investimento analogo che nei mesi scorsi ha riguardato i giardini del Borgaccio ma anche alcuni giochi al parco della Magione, in via Monte Abetone e nei giardini in zona Pieraccini. “In questi anni tanti sono stati i parchi su cui siamo intervenuti per rinnovare i giochi – dice il primo cittadino – Altrettanto importanti sono stati i lavori di sistemazione che hanno riguardato molteplici giardini delle scuole come Il Picchio Verde, la Pieraccini, via Sangallo. Sono ‘piccoli’ interventi rispetto agli investimenti realizzati e in corso per l’adeguamento e l’efficientamento delle scuole, ma che confermano un’attenzione verso i più piccoli che è stata e resta prioritaria”.





Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa