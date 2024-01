Cena per referendum contro la Multiutility, Masi (Buongiorno Empoli-M5S): "Noi contro la privatizzazione"

"Lo scorso sabato abbiamo partecipato alla cena organizzata da Trasparenza per Empoli al circolo di Marcignana. L'occasione è servita per ufficializzare il numero totale delle firme certificate dall'ufficio comunale, raccogliere fondi per la futura campagna referendaria e, soprattutto, per ritrovarsi insieme a tutte quelle persone, che come noi, hanno sostenuto la raccolta firme. Buongiorno Empoli e Movimento 5 stelle hanno condiviso il lavoro del comitato Trasparenza per Empoli sia presentando mozioni in consiglio comunale, sia mettendosi a disposizione per autenticare le firme degli empolesi. E sono stati 4.143 gli empolesi che hanno risposto all’appello. La nostra posizione sulla gestione dei servizi pubblici essenziali e contro la loro privatizzazione è chiara ed è un punto centrale della nostra proposta di governo", così Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle