Consiglio comunale San Miniato, in arrivo nuovi consiglieri comunali

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza, ai sensi del vigente “Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo”), nel Palazzo Comunale martedì 30 gennaio 2024 alle 17.30. La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente ordine del giorno:

1. Surroga consigliere comunale cessato. (Settore Affari Istituzionali e Legali) immediatamente eseguibile

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

3. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento da fondo di riserva (deliberazione G.C. n. 148 del 05.12.2023).

4. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (deliberazione G.C. n. 9 del 16.01.2024).

5. Risposta ad interpellanza presentata il 06.11.2023 (prot. n. 42203 del 06.11.2023) dai gruppi consiliari “Cambiamenti”, “Lega Salvini San Miniato” e “Forza Italia” ad oggetto: “Del Campana Guazzesi”.

6. Risposta ad interpellanza presentata il 30.11.2023 (prot. n. 46059 del 01.12.2023) dal gruppo consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Macelli pubblici”.

7. Approvazione verbale seduta consiliare del 31.10.2023. (Settore Affari Istituzionali e Legali)

8. Approvazione verbale seduta consiliare del 30.11.2023. (Settore Affari Istituzionali e Legali)

9. Commissioni consiliari permanenti. Sostituzione componente. (Settore Affari Istituzionali e Legali) immediatamente eseguibile

10. Modifica del Regolamento di Polizia Urbana. (Polizia Municipale) immediatamente eseguibile

11. Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale avente valenza di Piano attuativo, dell'Azienda Agricola Carpareto di Dainelli Serse, Molino d'Egola. Adozione ai sensi

dell'art. 74 e e dell'art.111 della L.R. 65/2014. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile