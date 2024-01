Cristianesimo, Islam ed Ebraismo si incontrano a Firenze: evento UniFi con le comunità locali

Un momento di incontro con tre protagonisti delle comunità religiose di Firenze, rivolto in particolare agli studenti, un’occasione preziosa per approfondire temi fondamentali che attraversano l’attualità, uno sguardo sull’oggi nella prospettiva dell’esperienza di chi rappresenta il magistero morale e spirituale delle tre grandi religioni monoteiste, uno spazio di confronto diretto e di dialogo dal vivo per esplorare diverse dimensioni di pensiero.

Per iniziativa dell’Ateneo si svolge giovedì 1° febbraio prossimo (ore 17 – Aula Magna, Piazza San Marco, 4) l’incontro “Le comunità religiose dialogano con gli studenti” che vede la partecipazione di Izzeddin Elzir, Imam di Firenze e già Presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche in Italia (Ucoii), Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte, e Gad Piperno, Rabbino Capo di Firenze.

La rettrice Alessandra Petrucci aprirà il dialogo, che sarà poi moderato da Marco Bontempi, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e Maria Paola Monaco, delegata all’Inclusione e diversità.

Gli studenti, i docenti e il personale TAB sono invitati a prenotarsi scrivendo all’indirizzo mail eventi@unifi.it. Le prenotazioni saranno accolte fino a esaurimento posti. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta videostreaming dal sito dell’Università di Firenze.

Fonte: Università degli Studi di Firenze