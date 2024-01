Empoli in FrAzione, più di due mesi di incontri con i rappresentanti del partito di Calenda

Il gruppo politico Empoli in Azione ha il piacere di comunicare a tutta la città il lancio del percorso “Insieme per ogni FrAzione”.

Insieme per ogni FrAzione è il percorso partecipativo che abbiamo voluto per la costruzione del programma elettorale cittadino del nostro partito.

Un momento di confronto tra il gruppo di Empoli in Azione (la rappresentanza cittadina di "Azione con Carlo Calenda", partito politico nazionale) e il territorio empolese.

Insieme per ogni FrAzione vuole essere un momento di confronto, di costruzione di un progetto condiviso.

Veniamo a trovarvi nelle frazioni per presentarci e farvi conoscere chi siamo. Per illustrarvi le proposte che abbiamo per Empoli, e per comunicare le nostre idee.

Ma veniamo soprattutto per ascoltarvi, e raccogliere istanze, segnalazioni, aspirazioni e desideri della frazione.

Vogliamo incontrare i cittadini in maniera sincera, incontrare le persone che hanno da segnalare cosa non va attorno a casa propria, quelle che sentono il bisogno di confrontarsi sulle problematiche del proprio quartiere. Ma anche tutti coloro che hanno idee, che vorrebbero portare avanti cambiamenti e fare proposte, quelli che sognano una frazione diversa.

Noi ci siamo, parleremo con voi in queste serate, ci confronteremo e poi torneremo ad incontrarvi ancora, per dirvi quali contributi per le frazioni di Empoli porteremo nel nostro programma per le amministrative.

Speriamo quindi di incontrarvi numerosi! Mettiamoci tutti al lavoro per sognare Empoli di domani.

Fonte: Empoli in Azione