Firenze Parcheggi devolve l'incasso di Natale ad Abbracciami, associazione per ragazzi con disabilità

Ogni anno dal 2015, Firenze Parcheggi devolve l’intero incasso della giornata del 25 dicembre, di tutti i suoi parcheggi, a favore di iniziative o associazioni che si occupano di bambini. Quest’anno l’incasso viene devoluto ad “Abbracciami APD”, associazione genitori per l’autismo, altre neurodivergenze e disabilità con sede ad Empoli.

La cifra esatta, raccolta da Firenze Parcheggi nel giorno di Natale 2023, è di 12.287,00 euro.

"Il giorno di Natale è un giorno speciale per molti di noi, ma lo è soprattutto per i bambini - ha dichiarato Carlo Bevilacqua, Amministratore Delegato di Firenze Parcheggi. Per questo motivo Firenze Parcheggi, come ogni anno, destina gli incassi di questo giorno a enti che dedicano la loro attività no-profit ai bambini. Quest’anno abbiamo individuato, tra gli enti che operano sul nostro territorio, l’associazione “Abbracciami APS”. Sappiamo che i volontari dell’associazione sono prevalentemente genitori di bambini e ragazzi disabili che operano nella sfera di varie realtà del territorio e che siamo certi che sapranno usare nel migliore dei modi questo contributo. Portare un conforto e rivedere un sorriso in una famiglia - ha concluso Bevilacqua - è per noi un’immensa gioia".

"Abbracciami APS si è costituita nel maggio 2021 - spiega la Presidente Sabina Marmeggi - grazie a un gruppo di genitori di bambini e ragazzi neuroatipici, in prevalenza autistici. Questi genitori, a cui nel tempo si sono aggiunti diversi volontari, si impegnano proponendo diversi progetti con lo scopo di promuovere l’inclusione e la sensibilizzazione delle istituzioni e dell’intera comunità rispetto alla disabilità. L’obiettivo dell’associazione è sviluppare e diffondere, in collaborazione con le altre realtà associative del territorio e attraverso l’utilizzo di un linguaggio inclusivo, un nuovo paradigma socio-culturale che normalizzi il concetto di neurodiversità e delle diversità in generale. “Abbracciami” - prosegue Marmeggi - promuove percorsi che definiscono e valorizzano una reale convivenza di tutte le differenti espressioni dell'essere umano, volti al superamento del concetto di inclusione delle diversità affinché si approdi a una nuova concezione di confidenza e convivenza delle differenze.La semplicità e il cuore sono due note distintive dell’associazione, così come i sorrisi di tutti gli associati. Sono loro - conclude Marmeggi - che non si risparmiano per cercare di accompagnare, sostenuti dal calore e dall’affetto di persone su cui possono contare, i percorsi di questi bimbi e delle loro famiglie".

Da quando è stato intrapreso questo percorso, Firenze Parcheggi ha devoluto l’incasso di Natale alle seguenti realtà:

- 2015 Federazione malattie Rare infantili Onlus di Torino

- 2016 scuola primaria di San Ginesio, paese del Maceratese colpito del terremoto del 24 Agosto 2016

- 2017 Associazione CUI I Ragazzi del Sole ONLUS – Gruppo di Campi Bisenzio

- 2018 Fondazione Tommasino Bacciotti

- 2019 Helios Onlus

- 2020 causa Covid, non è stato devoluto l’incasso del 25 dicembre ma sono stati donati 3 ventilatori polmonari al Pronto Soccorso di Careggi

- 2021 Lilea Onlus

- 2022 Un Amico per Tutti