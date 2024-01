Furto nel supermercato, in tre picchiano "selvaggiamente" un uomo: arrestati due fratelli a Cascina

Furto in un supermercato di Cascina, dei tre malviventi i carabinieri di Bientina e del Norm di Pontedera sono riusciti a beccarne due: si tratta di due fratelli romeni di 23 e 27 anni, arrestati per furto aggravato e lesioni personali gravi in concorso. Domenica sera è avvenuto il furto, con un bottino di circa 160 euro. Nel tentativo di fuga, i tre hanno prima minacciato un commesso che li aveva scoperti e poi hanno picchiato "selvaggiamente", come affermano i militari in una nota, un altro uomo che si era parato davanti nel tentativo di fermarli. Il ferito è ancora ricoverato in ospedale. La refurtiva è stata lasciata, mentre i tre tentavano la fuga nelle vie del centro. I militari hanno arrestato i due nel centro, poco dopo il luogo del misfatto. Questa mattina si terrà l'udienza di convalida.