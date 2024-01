In casa nascondeva 5 kg di hashish, arrestato. Fuori casa appesa la corda per scappare

Un 45enne livornese con precedenti è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Nor di Livorno mentre usciva da casa, dove aveva nascosto oltre 5 kg di hashish nel salone divisi in 12 panetti. I militari si sono occupati del pedinamento e hanno atteso per procedere alla perquisizione. Oltre alla droga, c'erano anche la bilancina di precisione, materiale per taglio e confezionamento delle dosi e due cellulari. L'uomo si era preparato anche una via di fuga dall'appartamento qualora le cose si fossero messe male. Fuori dalla camera da letto aveva fissato una corda che portava in strada, per fuggire agevolmente dato che l'appartamento è al primo piano. Invece in quella casa dovrà rimanere perché sono stati disposti gli arresti domiciliari