Beccato a rubare in casa dal figlio del proprietario, arrestato 30enne a Firenze

Un 30enne marocchino è stato arrestato per furto in flagranza di reato nel pomeriggio di domenica a Firenze. L'uomo si era introdotto in un appartamento di via Pisana mentre frugava nel comodino della camera da letto, mentre sul letto erano già stati appoggiati alcuni dispositivi elettronici pronti per il furto. A scoprire l'uomo è stato il figlio del proprietario di casa che aveva sentito dei rumori dalla camera da letto, che ha subito chiamato i carabinieri. I militari hanno scoperto che il giovane era entrato dalla finestra e lo hanno fermato con ancora un piede di porco artigianale. L'arrestato è finito nella camera di sicurezza dei carabinieri di Firenze Santa Maria Novella in attesa della convalida per direttissima.