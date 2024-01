Lavoro, Geofor assume impiegati tecnici: c'è ancora tempo per partecipare

Geofor Spa ricorda che è in corso una selezione pubblica per la selezione di impiegati tecnici. La scadenza per inoltrare la propria domanda di candidatura è il 5 febbraio alle ore 13.

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on line attiva al link: https://selezione.pa.randstad.it/impiegatitecnicigeofor

Di seguito i due bandi attivi:

Posizione A1 - tecnici operanti in attività di gestione flotta, officina, magazzino ed attrezzature

Posizione A2 - impiegati tecnici – amministrativi per attività di Progettazione e Pianificazione servizi; controllo e gestione servizi di raccolta

Entrambe le offerte scadono il 5 febbraio e riguardano posti con contratto a tempo indeterminato. Dal concorso verranno pubblicate delle graduatorie da cui l'azienda si riserverà di attingere.