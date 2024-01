Lo sport oltre la crisi, voucher a Empoli per 267 famiglie

E' stata pubblicata ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Empoli la graduatoria relativa al progetto comunale "Lo sport oltre la crisi" che, per il terzo anno consecutivo, è stato promosso dall'amministrazione comunale con l'intento di sostenere la ripresa della pratica sportiva fra i giovani e, dunque, le attività portate avanti dalle società sportive del territorio, dopo le difficoltà legate alla pandemia Covid. Su 404 domande pervenute complessivamente, a seguito di verifica sui requisiti e in base all'ammontare dell'ISEE dichiarato, sono stati concessi in tutto 267 voucher per un importo complessivo di 40.050 euro, a completo esaurimento del fondo stanziato.

Il voucher ammonta a 150 euro per beneficiario e dovrà essere impiegato nella stagione sportiva 2023/24 per la partecipazione dei giovani in età dai 6 ai 16 anni (fino a 26 anni in caso di giovani con disabilità - certificazione 104 del 1992), a corsi o discipline sportive che si tengono negli impianti del territorio comunale o associazioni/società con sede in Empoli.

Il termine per l'utilizzo del voucher è stato prorogato al 9 febbraio 2024. Graduatoria e informazioni utili sono disponibili online sul sito web del Comune di Empoli, al seguente link https://shorturl.at/dfnRU .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa