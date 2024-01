Nuovo appuntamento su Radio Lady 97.7 con Bio32, lo studio odontoiatrico di via Pestalozzi a San Miniato Basso: continuano le interviste dedicate alla cura dei propri denti. Al microfono troviamo ancora Bianca Birzu, impiegata al front e back office della clinica che nello staff conta diverse professionalità, dal personale amministrativo agli odontoiatri specializzati e ai chirurghi.



Primo tema trattato in questa chiacchierata è quello delle mascherine invisibili.

Le mascherine invisibili sono la soluzione moderna per il riallineamento dentale, superando i vecchi apparecchi fissi. La mascherine sono progressive, ciò significa che periodicamente (circa una volta al mese) vanno cambiate. I dentisti consigliano di tenerle per 22 ore al giorno. Devono essere tolte solo per mangiare e per curare la propria igiene dentale. Facilmente rimovibili, le mascherine invisibili sono costruite in materiale plastico. Sono adatte sia per adolescenti che per adulti. Per indossarle serve prima necessariamente una visita dentistica, così da valutare le necessità e le caratteristiche di ogni paziente.

Fanno male? Assolutamente no! La pressione che si sente sui denti è normale e serve per il riallineamento. Quindi velocità, efficacia e praticità!

Durante l'intervista radiofonica, si è parlato anche di tecnologia nell'ambito dell'ortodonzia. Bios32, tra i tanti strumenti all'avanguardia che ha a disposizione, si è dotato anche di un apparecchio specifico per le panoramiche stratificate. In poche parole, da una sola scansione arrivano molteplici immagini, con le quali è possibile individuare in modo preciso e dettagliato eventuali problematiche dentali.

Inoltre, BioS32 ha uno scanner intraorale 3D che sostituisce il fastidioso è ingombrante materialie da impronta. È possibile fare anche il digital check-up con una scansione 3D del cavo orale, una visita tecnologica e coinvolgente il paziente visualizza insieme al dentista l’immagine in 3D della propria bocca. Ricollegandosi alle mascherine invisibili, tramite il clincheck è possibile previsualizzare il risultato finale. Infine, con la Tac 3D è fondamentale per progettare al meglio una riabilitazione implantare.

Tecnologia non solo dalla parte dei professionisti, ma anche dei clienti: parliamo delle prenotazioni degli appuntamenti. Sul sito internet è possibile lasciare i propri contatti per ottenere un appuntamento. Disponibile anche la chat WhatsApp per poter avere una risposta ancora più rapida.

Bios32

Direttore sanitario Dottor Renato Manzini

Dove: via Enrico Pestalozzi, 24, 56028 San Miniato Basso (PI)

Telefono: 0571 401460, anche via Whatsapp

Sito web: https: bios32.it

Pagine social: Facebook - Instagram

Email: info@bios32.it

Orari

Lun-Ven: 09:00 – 19:00

Sab-Dom: Chiuso