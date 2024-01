Montopoli in lieve crescita, 411 nuovi residenti trasferiti

Continua a crescere la popolazione residente a Montopoli. Al 31 dicembre 2023 i cittadini di Montopoli sono 11.268, 57 persone in più rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Al 31 dicembre 2022 infatti i cittadini erano 11.211 mentre al primo gennaio 2022 i residenti risultavano essere 11.133. Un saldo positivo nonostante gli effetti del calo demografico che sta investendo il Paese siano evidenti anche sul nostro territorio.

Pressoché uguale il numero dei bambini nati: 78 nel corso del 2023 e 75 l'anno precedente. Sono 124 invece le persone decedute nel 2023.

Rimane alto, il numero di chi si è trasferito a Montopoli: 411. Con un saldo migratorio positivo di 103 nuovi residenti. Sono 18 i nuovi nuclei familiari.

"Segno che Montopoli e le sue frazioni sono attrattive per i giovani e le nuove famiglie – ha commentato il sindaco Giovanni Capecchi –. Numeri che assumono ancora più valore se si considera l'ultimo decennio, visto che la popolazione legale al censimento del 2011 era di 11.167 persone. Questi dati sono alla base delle scelte che abbiamo preso in questi anni in termini di servizi, sono la fotografia che abbiamo utilizzato per discutere del nuovo piano strutturale e saranno l'occasione per riflettere su quelle che dovranno essere le scelte del prossimo futuro della nuova amministrazione. Un punto di partenza per i servizi scolastici e sociali ma anche spunto di riflessione per ciò che può essere il concetto più ampio di benessere. L'obiettivo sarà sempre più favorire le persone e le famiglie che decideranno di scegliere Montopoli e le sue frazioni per vivere, mantenendo alta la qualità dei servizi e migliorando sempre più quella che è la qualità della vita nei nostri borghi".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa