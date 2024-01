Mostra e set fotografico alla Casa del Platano di Gambassi. Istituito il premio Roberto Bastianoni

Si parte con il botto a Gambassi Terme: due grandissime iniziative che di fatto inaugurano l'attività socio culturale della nuova struttura Casa del Platano.

L'associazione 'Sei di Gambassi Terme se' con il patrocinio del Comune di Gambassi Terme ha organizzato per sabato 3 febbraio ore 17 alla nuova casa del Platano la mostra fotografica Luce ed Ombra del bravissimo fotografo Stefano Longhi. Una mostra fotografica con bellissimi scatti del territorio e centro storico. Una mostra unica nel suo genere e mai realizzata prima con formati di grandi dimensioni realizzate con una tecnica particolare destinata a rimanere punto di riferimento nel tempo.

In contemporanea è stato istituito il premio Roberto Bastianoni, il grande fotografo di fama internazionale recentemente scomparso . Una iniziativa che si ripeterà ogni anno dove verrà premiato con una targa argento il fotografo che piu' si e' distino con scatti del territorio. Sarà' presente la famiglia e sarà ricordato con una conferenza la sua vita e operato. Sarà ricordato inoltre anche il fotografo valdelsano Mauro Bettini e saranno presenti tanti ospiti fotografi ed associazioni come Mario Lensi del gruppo fotografico Giglio Rosso.

Sarà allestito un set fotografico dove i visitatori potranno immortalarsi in un particolare scatto. A fine un brindisi e buffet offerto a tutti i partecipanti. La mostra sarà la prima di tante bellissime iniziative che si svilupperanno nella nuova struttura gambassina come quella successiva di sabato 17 febbraio sempre ore 17 con la presentazione del grande libro di oltre 800 pagine e 2000 immagini dedicato alla storia, ricordi usi e costumi e tanto altro di Gambassi. Il sindaco Paolo Campinoti si dichiara soddisfatto di entrambe le iniziative che daranno importanza e lustro al comune di Gambassi terme

La regista Sara Fioretto, anche lei presente alla mostra, ha così descritto l'iniziativa: "Quanto può raccontare del passato una fotografia? Tanto, se dietro l'obiettivo c'è un occhio che sa vedere. Se poi quell'occhio è di Stefano Longhi che ha raccontato da sempre, impreziosendoli, tutti i miei lavori teatrali, carpendo e poi restituendo nelle immagini i momenti più intensi, la fotografia può raccontare davvero tanto. Stefano sa vedere ciò che gli altri distrattamente guardano. E nei suoi scatti c'è un attento ascolto delle cose e delle creature viventi. Perché tutto racconta. Ma non tutti sanno restare in ascolto. E allora dalle sue fotografie, prendono vita storie, segreti, misteri, nostalgie. E si ridisegna intorno a chi "ascolta", un mondo lontano e dimenticato che riacquista i contorni, i colori, i suoni e persino gli odori. E tutto, magicamente tutto, riprende vita e torna presente. Perdetevi ed emozionatevi nei suoi racconti. Ritroverete chiaroscuri di un passato che tutti, in qualsiasi latitudine, abbiamo vissuto".

Fonte: Comune di Gambassi Terme e associazione 'Sei di Gambassi se'