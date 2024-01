Polizia, protocollo d’intesa con Sds Firenze e Aleteia

Questa mattina in via Zara, il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, ha siglato un importante accordo con la Società della Salute di Firenze, rappresentata dal Direttore dottor Marco Nerattini e l’Associazione Aleteia – Studi e ricerca giustizia riparativa e mediazione, rappresentata dal Presidente dottor Simone Stefani .

Finalità dell’accordo istituire una constante collaborazione finalizzata a fornire supporto alle vittime di reato, in particolare alle vittime vulnerabili, potenziando l’attività di prevenzione e contrasto e dando attuazione concreta sul territorio alla normativa in materia e alle direttive dell’Autorità Giudiziaria.

Tre sono le aree di collaborazione specifica.

La prima è riguarda la misura dell’Ammonimento del Questore, ampliato dalla recente normativa a nuove ipotesi di condotte di violenza domestica, ed è volta ad estendere l’informazione sull’ammonimento ai cittadini che si rivolgano ad Aleteia, che eventualmente provvederà all’accompagnamento presso la Questura per la presentazione dell’istanza.

Un secondo ambito è individuato con riferimento alle vittime di reati predatori, in particolare anziani, bersaglio di esecrabili truffe e furti con raggiro, prevedendo anche azioni di formazione degli operatori e di informazione e sensibilizzazione in zone di aggregazione sociale frequentate dai cittadini over 65.

Una terza area di operatività è relativa alle vittime di crimini d’odio, ovvero di qualsiasi reato commesso contro un individuo e/o beni ad esso associati, motivato da un pregiudizio che l’autore nutre nei confronti della vittima, in ragione di una “caratteristica protetta” di quest’ultima come la razza, l’orientamento sessuale, la religione.

In tali casi la Questura informerà la vittima e/o i suoi familiari, in sede di denuncia, sulle attività di sostegno psicologico e consulenza legale offerte da Aleteia.

L’Associazione Aleteia, viceversa, fornirà ai propri utenti una qualificata informazione legale e provvederà all’eventuale accompagnamento presso la Questura e gli uffici dipendenti per la presentazione della querela o denuncia.

La Società della Salute di Firenze, il cui obiettivo è promuovere il benessere della comunità e prevenire condizioni di disagio, collaborerà per quanto di propria competenza, alle attività oggetto dell’Accordo.

Sono previste, inoltre, iniziative formative rivolte agli operatori dei tre ambiti in cui operano i soggetti firmatari e azioni di sensibilizzazione e informazione indirizzate alla cittadinanza.

Referenti dell’Accordo sono per la Questura la Dirigente della Divisione Anticrimine I Dirigente Maria Cristina Papa e la Funzionaria Responsabile dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili Commissario Capo Nadia Giannattasio, per la Società della Salute di Firenze la dottoressa Elisabetta Masala – Incarico di Funzione Anziani e Anziani non autosufficienti e per l’Associazione Aleteia la Vice Presidente dottoressa Laura Basilio.

L’accordo costituisce pertanto, un altro prezioso tassello nella costruzione delle sinergie tra la Questura di Firenze, istituzioni del territorio e associazioni specializzate nella tutela delle vittime vulnerabili.

Una sinergia delineata nell’arco degli ultimi due anni tramite la Divisione Anticrimine diretta dal Primo Dirigente Dott.ssa Maria Cristina Papa e curata dall’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili di cui è Responsabile il Commissario Capo dott.ssa Nadia Giannattasio, attraverso strumenti strutturati di coordinamento volti a fornire ai cittadini che subiscono reato supporto e assistenza qualificata ad opera di persone specializzate, secondo un linguaggio comune e regole condivise, al fine di promuovere una sempre maggiore efficacia dell’azione di prevenzione e protezione:

Fonte: Ufficio Stampa