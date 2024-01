Raddoppio ferroviario, il comitato: "Candidato Pd non se ne sta occupando, il danno è fatto"

Che uno dei candidati alla carica di sindaco del Comune di Empoli (non si capisce perché lo stesso non facciano i candidati sindaco di Castelfiorentino) si stia “occupando della questione” che ci riguarda, ci sembra il minimo.

La questione è come. La partenza non ci sembra delle migliori. Il candidato, affermando l’ovvia premessa della incompetenza comunale, non può assolvere la maggioranza che con la Sindaco Barnini, a nostro modesto avviso, non ha assolto il compito fondamentale di condizionare le opere di raddoppio ed elettrificazione della linea ferroviaria che attraversa le nostre frazioni, non coinvolgendoci preventivamente. Il candidato, da presidente del Consiglio Comunale, ha condiviso questa procedura.

A questo punto, a meno che il TAR della Toscana nell’udienza del prossimo 15 febbraio, non rimetta tutto in discussione, il danno è fatto. Abbiamo presentato all’attuale Amministrazione 29 punti/proposta per di attenuare i disagi che ci verranno da queste opere infrastrutturali progettate in maniera inutilmente invadente, per prevedere e eseguire lavori migliorare la vivibilità delle nostre frazioni.

L’attuale Amministrazione ha risposto e preso impegni in maniera molto parziale, a nostro giudizio, insufficiente e inadeguata alle reali necessità. Ecco partiamo da questo, se veramente i candidati (non solo il candidato in questione) vogliono rispondere alle nostre preoccupazioni, devono proporre qualcosa di più di quello che abbiamo già ottenuto e concordato con la Giunta Barnini.

Per quanto riguarda “l’incarico di progettazione” per l’intervento di messa in sicurezza dalle acque meteoriche(cosa diversa dal rischio idrogeologico), è da luglio 2023 che aspettiamo di vedere come intendano farlo, i finanziamenti erano un impegno preso dalla sindaca Barnini, davamo per scontato che fosse già tutto in movimento. Quindi, niente di nuovo per ora.