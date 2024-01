Università di Firenze, oltre 13mila iscritti. Sopra 10mila immatricolazioni

Secondo i dati provvisori sono, infatti, 10.609 le studentesse e gli studenti che come prima iscrizione al sistema universitario italiano hanno scelto Firenze. L’Ateneo, secondo le rilevazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, è sesto in Italia per numero di immatricolazioni.

Complessivamente gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico (comprensivi anche di cambi di corso o trasferimenti da altri atenei) sono 13.232.

La rilevazione statistica conferma (+1,7%) il risultato raggiunto lo scorso anno accademico 2022-2023, che aveva registrato + 6% di immatricolazioni rispetto al 2021-2022.

Nell’anno accademico corrente 2023-2024 aumentano del 4,3% le iscrizioni al primo anno delle lauree magistrali, a testimonianza dei percorsi di eccellenza e di qualità che l’ateneo è in grado di offrire.

"Il consolidamento delle immatricolazioni e l'aumento delle iscrizioni alle lauree magistrali confermano la positività del lavoro condotto dal punto di vista dell'orientamento, nelle varie fasi del percorso formativo, e dell'inclusione - ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci -. Il coordinamento attento tra innovazione dell'offerta formativa e qualità della ricerca consente, inoltre, di rispondere in maniera competitiva alle esigenze di studentesse e studenti".

Ed è già attivo il calendario 2024 di eventi di orientamento per far conoscere agli studenti e alle loro famiglie l’offerta formativa di Unifi: culminerà nell’iniziativa di sabato 2 marzo “Un giorno all’Università” presso il Campus Morgagni, l’open day di tutto l’Ateneo. Per informazioni e prenotazioni consultare www.unifi.it/orientamento