Valdinievole nel Cuore dona apparecchio innovativo per la colonscopia all'ospedale di Pescia

Grazie all'Associazione "Valdinievole nel Cuore" migliora ulteriormente l'esecuzione degli esami di colonscopia virtuale con Tc nell'ospedale di Pescia con la donazione dell'innovativo apparecchio Colon Protocol Touch.

La donazione è avvenuta formalmente oggi pomeriggio, all'interno della struttura radiologica, alla presenza dei rappresentanti delle dieci Aziende del territorio che hanno raccolto i fondi necessari per dotare la struttura complessa di Radiologia, diretta dal dottor Adriano Viviani. Le dieci Aziende, riunitesi in un comitato, hanno raccolto 4500euro che sono stati destinati al S.S. Cosma e Damiano per l'acquisto dell'importante strumento biomedicale: si tratta di un insufflatore colon CO2 da utilizzare nella colonscopia virtuale (Colon-TC), ovvero un macchinario innovativo che consente di distendere il colon con il minor disagio possibile.

La suddetta donazione consentirà al presidio ospedaliero di Pescia di acquisire un maggior prestigio e di migliorare l'attività diagnostica degli esami.

Con il nuovo strumento, già in uso da alcuni mesi, sono già stati numerosi i pazienti che hanno potuto beneficiarne dal momento che, come ha sottolineato il direttore sanitario del presidio, la dottoressa Giuditta Niccolai, "l'apparecchio permette di distendere con l'aria il colon riducendo il disconfort del paziente in modo significativo, con notevoli vantaggi nell'esecuzione dell'esame stesso e nel post esame diagnostico. Si tratta di una acquisizione importante che consentirà al nostro Ospedale - ha evidenziato Niccolai- un miglioramento nell'attività diagnostica di radiologia e, pertanto, sentitamente ringrazio le Aziende per aver pensato subito al nostro Ospedale nell'ambito del loro percorso donativo territoriale".

"Per tale donazione mi associo ai ringraziamenti della dottoressa Niccolai in quanto l'insufflatore, proprio per la numerosità degli esami che vengono svolti anche a Pescia, renderà più funzionale il percorso dei pazienti" - ha aggiunto il direttore del dipartimento Diagnostica per Immagini, Maurizio Bartolucci.

Il dottor Viviani ha spiegato che la colonscopia virtuale con Tc è un esame radiologico non invasivo per studiare le pareti del colon simulando la colonscopia tradizionale. La procedura permette di ricostruire sul computer le immagini dell'organo: negli ultimi 10 annoi sono state effettuate 2716 Colon TC ed in particolare nell’anno 2023 ne sono state effettuate 466.

Alla cerimonia di donazione hanno partecipato gli operatori della Radiologia, medici, infermieri e tecnici e il personale delle altre strutture operative oltre a numerosi amministratori locali.

Fonte: Asl Toscana Centro