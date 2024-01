Vanessa Scalera è La sorella migliore al Teatro di Castelfiorentino

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, segnata da un susseguirsi di “sold out”, apre il mese di Febbraio con Vanessa Scalera, un’attrice apprezzata e conosciuta al grande pubblico televisivo nel ruolo di Imma Tataranni.

Giovedì 1° febbraio alle 21 è previsto lo spettacolo “La sorella migliore” dove Vanessa Scalera è la protagonista di un intenso e appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni.

“La sorella migliore” indaga la coscienza di un uomo che responsabile di un incidente stradale, viene a sapere, anni dopo aver commesso il fatto, che la donna da lui investita ed uccisa, avrebbe avuto, per chissà quale male, nell’istante dell’incidente, solo tre mesi di vita davanti a sé. Avrebbe affrontato il tutto con maggiore leggerezza? E se fosse così, un familiare della donna uccisa, una strana sorella, gli regalerebbe questa comoda verità?

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino prevede, in questo stesso mese di febbraio,(giovedì 29) un altro appuntamento stavolta con la meraviglia della danza di “Anastasia e la maledizione dei Romanov”.

Giovedì 1° Febbraio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

LA SORELLA MIGLIORE

di Filippo Gili

con Vanessa Scalera

Regia di Francesco Frangipane

Produzione: Infinito srl

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 22,00/ ridotto € 20,00

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 20,00 /ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa