Var Group Empoli fino al 2026 con Ducati: da oltre 10 anni le tecnologie per il motociclismo

Si consolida la collaborazione tra Ducati Corse e Var Group che si conferma Digital Partner della Casa di Borgo Panigale, anche per le stagioni 2024, 2025 e 2026. Var Group, leader nel settore dei servizi e delle soluzioni tecnologiche innovative, continuerà a sostenere il Ducati Lenovo Team su tutti i circuiti nazionali ed internazionali, con il proprio logo sul cupolino della Ducati Desmosedici GP e con progetti di digitalizzazione evoluti.

Data Science, Cloud, High Performance Computing ed Esperienze Digitali sono le aree sulle quali si muoverà la collaborazione tra le due realtà. I nuovi progetti rappresentano la naturale evoluzione del supporto che Var Group offre, per garantire una costante ed efficiente continuità operativa sulle piste e nelle diverse aree aziendali. Da oltre dieci anni, infatti, Var Group mette a disposizione le proprie competenze, le tecnologie più innovative e team dedicati in presidio per la gestione delle infrastrutture, delle postazioni di lavoro fisse e mobili, per i servizi di Data Center e per tutta l’evoluzione digitale delle concessionarie Ducati.

Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding: "È un bellissimo momento per Ducati perché ci siamo confermati per il secondo anno consecutivo campioni del mondo in MotoGP. Sappiamo che vincere è sempre difficile ma confermarsi lo è ancora più ma ci siamo riusciti, con una moto rossa tutta italiana e con un pilota Italiano. Dobbiamo tutti essere orgogliosi di questo importante risultato. Italianità, eccellenza, la ricerca del massimo risultato, l’attenzione ai dettagli sono i valori che accomunano Ducati e Var Group. Rinnovare la nostra collaborazione significa che abbiamo fatto un buon lavoro insieme e per noi questo è un elemento di grande soddisfazione. Non tutti i partner sono uguali, aziende come Var Group che oltre a sostenerci ci forniscono un fondamentale supporto tecnologico, sono estremamente strategici per noi. Siamo quindi davvero fieri di portare nei circuiti di tutto il mondo per i prossimi 3 anni il logo Var Group sul cupolino della nostra Ducati Desmosedici GP".

Francesca Moriani, CEO Var Group: "Sono molto felice di confermare la partnership con Ducati per i prossimi tre anni. Ducati e Var Group rappresentano due eccellenze unite da valori comuni: due realtà italiane, con sfide internazionali, accomunate dalla profonda convinzione che la tecnologia e le piattaforme digitali siano potenti abilitatori di crescita. Continuare ad essere Digital Partner del Ducati Lenovo Team ci aiuterà a condividere questi valori anche con i nostri colleghi e i nostri clienti all’estero".