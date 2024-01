Ieri un 32enne romeno, domiciliato a Pontedera, è stato controllato da una volante della polizia di zona nei pressi della stazione ferroviaria. L'uomo era a piedi e alla vista degli agenti ha tentato di sottrarsi al controllo, cambiando velocemente la strada. I poliziotti allora lo hanno inseguito e fermato. L'uomo era gravato da un ordine di esecuzione per espiare la condanna definitiva a quasi 5 anni di reclusione per diversi furti. Per questo è stato trasferito in carcere a Pisa.