Abbandona in Val di Cava 10 sacchi di rifiuti da uno sgombero, denunciato

In Val di Cava aveva abbandonato 10 sacchi neri condominiali, pieni di spazzatura, dopo uno sgombero di stanze. I carabinieri forestali di Pontedera sono intervenuti in via Poggio del Vento denunciando il presunto autore di questi abbandoni. Nei sacchi erano presenti anche documenti che hanno permesso di risalire a chi aveva fatto l'abbandono. Per lui multa da 2.500 euro oltre all'obbligo di rimuovere i rifiuti e portarli in un impianto dedicato, facendosi rilasciare un'attestazione dell'avvenuto smaltimento.