Anziana scomparsa a Empoli, in poco tempo ritrovata al Parco di Serravalle

In poco tempo questa mattina è stata ritrovata un'anziana risultata scomparsa nell'area del quartiere Serravalle a Empoli. La segnalazione è stata diramata subito alle forze dell'ordine e agli enti di protezione civile del territorio come Misericordia di Empoli, Vab Limite e molti altri. A partire dalle 10, la Protezione civile dell'Unione dei Comuni ha pianificato le operazioni, dando il via alle ricerche. Una squadra ha ritrovato la donna all'interno del Parco di Serravalle, mentre si riparava tra la vegetazione. In breve tempo è stato possibile far rientrare a casa la donna dai suoi familiari.