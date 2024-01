Calciatori accusati di stupro, per la relazione tossicologica la ragazza era incosciente

Colpo di scena nella vicenda che vede una ragazza americana di 22 anni accusare Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, Federico Apolloni e altri tre giovani di violenza sessuale. Il presunto stupro di gruppo sarebbe avvenuto a Milano, nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022.

Secondo la relazione tossicologica e psicologica depositata ieri dal pool dei consulenti nominati dalla Procura di Milano, la ventiduenne sarebbe stata ottenebrata da uno stato di alterazione tale da renderla incosciente.

La relazione era stata richiesta dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo in risposta alla consulenza difensiva prodotta dagli avvocati Leonardo Cammarata e Francesca Nobili, che era stata ammessa dal giudice come "condizione", richiesta dalla stessa difesa, per giudicare gli imputati con il rito abbreviato. La prima consulenza, in maniera opposta a quella prodotta adesso, aveva attestato che la ragazza non era incapace di esprimere consenso e che il suo tasso alcolemico era sotto lo 0,5.