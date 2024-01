Carrara capoluogo di provincia come Massa: la novità nel decreto legge

"Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia". Nel decreto legge pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore, si ristabilisce equità nelle province con più comuni. Massa-Carrara, Forlì-Cesena, Barletta-Andria-Trani, Pesaro e Urbino vedranno tutte le città co-capoluogo.

"Sono orgogliosa di questo riconoscimento - dice la sindaca di Carrara Serena Arrighi con una nota -. Lo stato certifica con un atto ufficiale quello che è il ruolo di Carrara per questo territorio", "con questa disposizione il governo va a formalizzare la realtà di un territorio per il quale di fatto Carrara è, è sempre stato e sempre sarà capoluogo". "Al momento - conclude - stiamo valutando quali cambiamenti pratici comporterà già nell'immediato questa investitura ufficiale che, in ogni caso, ci permetterà non solo di aver un ancor maggior peso specifico a molti tavoli di confronto, ma di accedere anche a un maggior numero di bandi e di maggiore importanza".