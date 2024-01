Da Mogol a Valeria Marini, a Signa il "Galà del Cuore" per i territori alluvionati

A tre mesi dall'alluvione che si è abbattuta in Toscana, la Villa Castelletti di Signa si prepara ad ospitare il "Galà del Cuore". L'appuntamento di raccolta fondi per le popolazioni colpite lo scorso 2 e 3 novembre dall'alluvione, in programma per martedì 20 febbraio, è promosso dall'associazione Olimpiadi del cuore presieduta da Paolo Brosio, insieme a comune e Misericordia di Campi Bisenzio e al coordinamento Misericordie dell'area fiorentina, tramite le quali è possibile prenotare. Oggi l'evento è stato presentato al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, annunciando la partecipazione di artisti, campioni dello sport, comici e personaggi dal mondo dello spettacolo.

Tra questi Mogol che presenterà il suo ultimo libro. Battisti sarà il protagonista del concerto a seguire con l'artista Pago e la sua band con Carlo Palmas alle tastiere, che ha suonato tra i tanti con Il Volo e Laura Pausini, Alessandro Polifrone già batterista di New Trolls, Enrico Ruggeri e Dire Straits Legacy, Paolo Polifrone, bassista di Ultimo e Paolo Zanetti alla chitarra anche lui nella band Enrico Ruggeri. E ancora, tra gli ospiti, Valeria Marini in qualità di madrina della manifestazione, Cristiano Militello, l'ironia di Alessandro Paci, la musicista Giulia Mazzoni che salirà sul palco per un'esibizione e altri ancora.

Oltre allo spettacolo, l'evento punta anche sull'enogastronomia. Presente lo chef Giuseppe Mancino dell'Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, i cuochi del catering di Firenze Guido Guidi Srl di Alessandra e Guido Guidi. Gli staff delle due cucine saranno assistiti dai docenti e dai cuochi studenti dei due istituti alberghieri Bernardo Buontalenti e Aurelio Saffi di Firenze.

Il Galà sarà inoltre impreziosito dal progetto artistico luci nella notte di Marco Nereo Rotelli, in collaborazione con il critico d'arte Luca Cantore D'Amore: Villa Castelletti sarà completamente illuminata d'azzurro e saranno proiettati i versi di Mario Luzi.