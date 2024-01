Del Piero loves Pontedera: ancora una volta a cena nella stessa pizzeria

Si potrebbe dire che "non fa più notizia" dalle volte in cui è tornato a gustare le pizze di Pontedera. Non solo di varie pizzerie, ma sempre dello stesso posto: a Pepe e Sale in via Pisana.

Parliamo di Alessandro Del Piero, campione del mondo con l'Italia del 2006, per non parlare degli innumerevoli successi con la Juventus e un totale di 777 presenze e 316 reti.

A proposito di presenze, l'avvistamento di ieri è il terzo in un anno e mezzo nella stessa pizzeria. I titolari e i dipendenti ringraziano della fiducia, con la consueta 'photo opportunity' a fine cena.