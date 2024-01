Elezioni Firenze, Movimento Centro sostiene Sara Funaro

Il Movimento Centro ha incontrato il Pd e il suo segretario cittadino Andrea Ceccarelli in vista delle prossime elezioni amministrative. «Vogliamo vincere, non partecipare», afferma il fondatore e leader di Centro Fabrizio Manfredini. «Per questo siamo propensi, insieme a Cateno De Luca di Sud Chiama Nord, con il quale abbiamo stretto un patto federativo per la Toscana, a sostenere la candidata del centrosinistra Sara Funaro. Intendiamo essere i garanti dei cittadini affinché venga attuato il programma che condivideremo con la forza politica più forte della città». «L'incontro – prosegue – è andato bene, c'è una grande apertura da entrambe le parti e la chiusura verso il centro destra». «A Stefania Saccardi e a Matteo Renzi, invece, dico che se ne devono fare una ragione: di Centro ce n'è solo uno. È il nostro l'unico movimento con questo nome riconosciuto dal ministero», conclude Manfredini.