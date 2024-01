Empoli chiama, Pistoia risponde: il gruppo di modellismo ferroviario sancisce un nuovo accordo

Bella giornata per l’associazione Toscana Ferrovie in Scala, gruppo di modellismo ferroviario. Diversi soci hanno partecipato domenica all’inaugurazione del GFP, Gruppo Fermodellistico Pistoiese, dando così il via ad una bella collaborazione che è già stata avviata anche col gruppo di Lucca CLAF. L’obiettivo è quello di condividere le diverse iniziative e portare avanti insieme progetti con scuole e divulgazione storico culturale. Ricordiamo che il gruppo empolese è supportato da Misericordia di Empoli, Dopolavoro ferroviario e amministrazione comunale.