Fiorentina, Nardella: "La squadra giocherà al Franchi nella prossima stagione"

La Fiorentina giocherà allo stadio Artemio Franchi anche per la prossima stagione calcistica 2024-2025. Lo afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella, annunciando la "buona notizia": "Abbiamo raggiunto questa soluzione dopo un mese molto complesso di lavoro paziente, silenzioso e attento con i progettisti del nuovo stadio, lo studio internazionale Arup, con le ditte che hanno vinto la gara di appalto, Sac e Cobar e con i nostri uffici tecnici. Possiamo garantire una capienza che può arrivare fino a 22mila posti, siamo ben oltre il numero degli abbonati. Abbiamo accelerato su questa soluzione una volta che abbiamo provato tutte le altre diverse opzioni. Anche dopo la riunione in prefettura, ringrazio la prefetta che si è adoperata per darci qualunque tipo di supporto. Questa soluzione è la migliore per tutti. Abbiamo cambiato l'organizzazione dei lavori, senza modificare i tempi previsti dalle norme sui fondi Pnc. Le ditte vincenti hanno fatto un'offerta riducendo di tre mesi i tempi di lavorazione".