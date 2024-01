Grave infortunio a Campi Bisenzio, operaio precipita dal tetto

Grave infortunio sul lavoro oggi a Campi Bisenzio dove un operaio è caduto da un tetto. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30. Secondo quanto ricostruito l'uomo, di 37 anni, stava lavorando sul tetto di un'azienda quando è precipitato da un'altezza di otto metri.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 che hanno trasportato il 37enne, cosciente, in codice rosso all'ospedale di Careggi. Dalle prime informazioni l'uomo avrebbe riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti oltre ai sanitari anche gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'Asl, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.