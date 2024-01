I Sacchi di sabbia portano in scena "Pluto da Aristofane" a Empoli

La rassegna del Teatro contemporaneo al Minimal Teatro di Empoli per il terzo appuntamento propone una nuova coproduzione delle compagnie Sacchi di sabbia e Lombardi-Tiezzi.

Domani, mercoledì 31 gennaio, in scena "Pluto da Aristofane" con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, con la collaborazione e la consulenza di Francesco Morosi adattamento e regia I Sacchi di Sabbia.

Protagonista del Pluto, l’ultima commedia di Aristofane, è il Denaro. È una novità: nelle commedie erano comparsi crapuloni scialacquatori, funzionari corrotti, avari – tutti personaggi che avevano a che fare con il denaro, ma mai il Denaro in persona. Solo un teatro potentemente simbolico come quello di Aristofane poteva introdurre un simile personaggio-allegoria – Pluto, il dio della ricchezza – costruendogli intorno una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura.

Cremilo, un ateniese qualunque, ha un problema pressante: come mai chi è ingiusto arricchisce e chi è giusto versa nella povertà? La risposta è semplice: Zeus, invidioso degli uomini, ha accecato Pluto, il dio della ricchezza, che da quel momento non sa più distinguere gli onesti dai disonesti, e finisce per premiare i secondi a danno dei primi. L’impresa di Cremilo, allora, è delle più difficili: restituire la vista a Pluto a ogni costo (anche a costo di scontrarsi con la temibile Povertà), così da permettergli di arricchire solo i giusti – e di convincere gli ingiusti a convertirsi. Ci riuscirà?

Aristofane, attraverso Cremilo, immagina un’economia etica, capace, attraverso la sanificazione del Dio Quattrino, di migliorare il mondo una volta per tutte, sfidando il potere e l’autorità – anche quella suprema di Zeus. La fantasia dell’eroe comico è una forza di rivoluzione che esecra il mondo nelle sue storture e ha la capacità straordinaria di reinventarlo e rifarlo.

I Sacchi di Sabbia ripropongono il Pluto nella sua interezza, in una versione persino filologica (quattro attori interpreteranno tutti i personaggi, proprio come nell’Atene di Aristofane): magari è il momento giusto.

Il programma del Teatro contemporaneo prosegue giovedì 15 febbraio Saverio Tavano porta in scena Formiche con Gerri Cucinotta e Luca Massaro; domenica 10 marzo Sid-fin qui tutto bene di Cubo Teatro con Alberto Boubakar Malanchino, spettacolo vincitore del premio In Box 2023; mercoledì 17 aprile la nuova produzione di Teatro popolare dell’arte Edda-ascesa e caduta di una figlia ribelle di e con Chiara Migliorini.

Per la rassegna Teatro contemporaneo biglietto solo spettacolo 8 euro, spettacolo più aperitivo 12 euro. Alle 20 aperitivo, inizio spettacolo alle 21.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

