Il Festival Fuciniano di Vinci celebra il centenario dalla morte di Puccini

Dopo i notevoli successi di pubblico e di critica degli anni scorsi, nell’anno del centenario della morte del celebre compositore Giacomo Puccini, amico fraterno di Renato Fucini, il Festival Fuciniano tornerà alla ribalta con i suoi spettacoli per portare in scena proprio il sodalizio musicale e letterario Puccini-Fucini.

In programma un grande concerto con alcune rare esecuzioni del maestro lucchese e alcune composizioni fuciniane da lui musicate. "Sarà come sempre un appuntamento molto ricco, che coinvolgerà musicisti, esperti di letteratura del periodo e attori – ha affermato il direttore del Festival fuciniano Paolo Santini -, insomma, sarà un bel modo di celebrare il prestigioso anniversario e soprattutto l’amicizia fra due grandi personaggi del Novecento. Peraltro nel corso degli anni nell’ambito del festival abbiamo organizzato diversi momenti di studio e approfondimento sui legami profondi fra Puccini e Fucini".

Soddisfatta anche la vicesindaco di Vinci con delega alla cultura Sara Iallorenzi, che coglie l’occasione per tirare le somme dei numerosi appuntamenti organizzati nell’ambito del festival negli ultimi anni: "Durante il mio mandato amministrativo abbiamo puntato molto sullo sviluppo del Festival, che negli anni è cresciuto notevolmente; nel 2021, in un momento difficilissimo per le note vicende dell’emergenza sanitaria, per celebrare degnamente il centenario della morte del poeta di Dianella organizzammo ben sei eventi distribuiti lungo tutto il corso dell’anno, partendo dalla celebrazione del 25 febbraio proprio nella cappella dove riposano le spoglie di Renato e dei suoi familiari, a villa Dianella; quelle celebrazioni sono rimaste nella storia della nostra regione, e di questo vado orgogliosa".

Fonte: Festival Fuciniano di Vinci