Il Fiume della Pace festeggia 20 anni

In occasione del Giorno della Memoria 2024, é stato commemorato anche il ventennale della realizzazione del Fiume della Pace.

Unitamente a numerosi volontari, studenti e cittadini legati a questa bella esperienza, sono intervenuti alcuni esponenti locali del mondo della politica, delle associazioni e della scuola.

Giancarlo Faenzi, sindaco di Vinci all’epoca della realizzazione del monumento, ha ricordato lo spirito che animò l’iniziativa con un forte coinvolgimento dei cittadini di Vinci. In quel periodo la sensibilità per i temi della Pace portò alla partecipazione alla Marcia della Pace di Assisi di ben tre autobus partiti da Vinci. Ha concluso il suo intervento auspicando il ritorno ad un’attenzione costante a questi argomenti.

L’assessore alle Politiche Giovanili e per l’Educazione alla Pace, Mila Chini, ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, confermando l’impegno a sostenere le iniziative volte a mantenere la Memoria ed a formare i cittadini, soprattutto le nuove generazioni. Il Fiume della Pace ha nuovamente bisogno di cure e di protezione. La prevista ristrutturazione della Pinetina della Doccia ne comporterà la conservazione ed il restauro.

Sul terriorio sono attive le locali sezioni di ANPI e ANED che svolgono importanti iniziative legate alla Memoria. Giorgio Pedani e Tamara Morelli hanno illustrato le iniziative legate alla Resistenza e Claudia Heimes ha testimoniato l’esperienza dei Viaggi della Memoria nei campi di concentramento.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Vinci, Tamara Blasi, ha evidenziato il ruolo centrale che la Scuola ha sempre avuto e continuerà ad avere nel promuovere i temi della Memoria e della Pace. Le collaborazioni con le altre Istituzioni ed Associazioni del territorio sono fondamentali per progettare iniziative di rilievo.

Leonardo Paglianti, responsabile del Progetto Fiume per la pace - Vinci, promosso dal Club per l’UNESCO di Vinci, ha ricordato che, a seguito della pandemia, l’attività si é concentrata sull’Educazione alla Pace, portando nelle Scuole di Vinci Associazioni di rilievo internazionale, come l’Atlante delle Guerre e SENZATOMICA, per stimolare la nostra Comunità ai temi della Pace e dei Diritti Umani. Ogni 21 Settembre dal 2019 viene festeggiata la Giornata Internazionale della Pace ONU con mostre e convegni aperti alla cittadinanza. Gli alunni delle Scuole di Vinci si prendono fattivamente cura del Fiume effettuandone la pulizia.

Le attività proseguiranno nel prossimo mese di Marzo con un ciclo di incontri che Amnesty International effettuerà in alcune classi dei plessi scolastici di Vinci e Sovigliana e a Novembre SENZATOMICA porterà a Vinci la sua nuova Mostra Compact sul disarmo nucleare ed interiore, già esposta alla sede ONU di New York.

I membri dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai del territorio sono stati promotori determinati e volontari infaticabili sin dalla costruzione del Fiume della Pace. In questa occasione hanno voluto ricordare l’insegnamento del loro Maestro Daisaku Ikeda, grande Costruttore di Pace, scomparso recentemente.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato in questi anni alla vita del Fiume della Pace, dimostrando che, anche con un piccolo contributo personale, insieme si possono costruire grandi cose . Cosi é anche per la Pace.

Fonte: Ufficio Stampa