Incidente A1 con autocisterna con acido cloridrico, 8 km di coda

Disagi nell'autostrada A1 per un incidente avvenuto a mezzogiorno nel tratto tra Calenzano e il bivio A1 Direttissima verso Bologna, al km 274. Un'autocisterna contenente acido cloridrico ha sbandato e si è fermata fuori dalla strada. Autostrade per l'Italia spiega che il traffico transita su entrambe le corsie e si registrano 8 km di coda verso Bologna, in calo. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia.