La cartina di San Miniato in 3 lingue realizzata dagli studenti del Cattaneo

Una cartina interattiva di San Miniato in tre lingue (italiano, inglese e tedesco), organizzata in modo tale che i turisti possano visitare la città e tutte le sue bellezze artistiche in un solo giorno, usando semplicemente il proprio cellulare. Il progetto "San Miniato in tasca", realizzato dall'IT Cattaneo e presentato nella Sala del consiglio dalle professoresse Elena Marianelli e Maria Beatrice Bianucci, alla presenza del sindaco Simone Giglioli, delle assessore Elisa Montanelli e Letizia Martinelli e del preside dell'IT Cattaneo Salvatore Picerno, è stato realizzato dalla classe 4B Erica nell’anno scolastico 2016-2017 e ancora oggi continua ad essere aggiornato e sviluppato.

"Il pieghevole è molto comodo e leggero da tenere in una tasca - spiegano le due docenti -. E’ di facile lettura e consultazione grazie all’uso di codici QR, una tecnologia all'epoca innovativa. La scelta di essere all’avanguardia e di stare al passo con i tempi è sempre stata ed è la carta vincente dell'Istituto Cattaneo. E' molto importante per una scuola creare nuovi stimoli e gratificazioni agli studenti, in modo che si rendano conto dell'importanza di ciò che studiano, offrendo loro un mezzo importante per avere le competenze giuste e poter realizzare progetti interessanti e tecnologici".

Nel 2017 furono stampate 2.500 copie dei pieghevoli e furono diffusi dall’Ufficio informazioni turistiche della Fondazione San Miniato Promozione e molti B&B, hotel, agriturismi e resort del territorio li misero a disposizione dei propri clienti. Visto il successo ottenuto, l'amministrazione ha messo a disposizione 4 espositori verticali in plexiglass con una tasca per i pieghevoli, che saranno collocati in quattro luoghi della Città, frequentati dai turisti, e liberamente utilizzabili, con l'impegno, da parte dell'IT Cattaneo, di finanziarne e realizzarne altri 1.000.

Ad integrazione del progetto è nato “Adottiamo un monumento”, un'altra iniziativa dell'Istituto, che va ad inserirsi ed ampliare i contenuti dell'opuscolo “San Miniato in tasca”. "Le classi 4 di Turismo e Comunicazione lavorano e lavoreranno ogni anno su un palazzo o chiesa, inserendo informazioni molto più approfondite di quelle già presenti nel pieghevole, in modo da arricchire, di volta in volta, i contenuti inseriti negli anni precedenti - spiega il professor Damiano Andreini -. Sarà creato un altro link, che verrà posizionato sotto il monumento relativo per quei turisti interessati ad approfondimenti, tutto ciò in italiano, inglese e tedesco. 'San Miniato in tasca' è un progetto che non avrà fine, resterà come passaggio di testimone fra i lavori degli alunni del corso di turismo e comunicazione del passato, del presente e del futuro".

"Mi complimento con gli studenti, le studentesse e i docenti perché il pieghevole sembra realizzato non da una scuola, bensì da un'azienda di promozione turistica - dichiara il preside Picerno -. San Miniato è nel cuore di un territorio a forte vocazione turistica, che offre molte opportunità lavorative e di crescita".

"L'IT Cattaneo è una realtà scolastica importante per il territorio e parte attiva nel processo di valorizzazione di San Miniato che ormai da più di 15 anni collabora in maniera stretta con il Comune e la Fondazione San Miniato Promozione - dichiarano gli amministratori -. Se la produzione dei materiali e le esperienze di guide turistiche sono importanti per la formazione delle competenze degli studenti del corso turismo e comunicazione, lo sono anche per la promozione della città che sviluppa a pieno la sua vocazione turistica a partire dagli anni 2000, ed è per questo che abbiamo dato il nostro pieno sostegno ad un progetto che non solo serve agli studenti e alle studentesse, ma che arricchisce il territorio ed è un valido aiuto per chi viene a visitarlo".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa